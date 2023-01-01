Google Earth, öncelikle uydu görüntülerine dayalı olarak Dünya'nın 3 boyutlu temsilini oluşturan bir bilgisayar programıdır. Program, uydu görüntülerini, hava fotoğraflarını ve CBS verilerini 3 boyutlu bir küre üzerine yerleştirerek Dünya'nın haritasını çıkarıyor ve kullanıcıların şehirleri ve manzaraları çeşitli açılardan görmesine olanak tanıyor. Kullanıcılar adresleri ve koordinatları girerek veya klavye veya fare kullanarak dünyayı keşfedebilirler. Program ayrıca gezinmek için dokunmatik ekran veya kalem kullanılarak bir akıllı telefona veya tablete de indirilebilir. Kullanıcılar, Keyhole İşaretleme Dili'ni kullanarak kendi verilerini eklemek ve bunları forumlar veya bloglar gibi çeşitli kaynaklar aracılığıyla yüklemek için programı kullanabilirler. Google Earth, dünya yüzeyine yerleştirilmiş çeşitli türde görüntüleri gösterebilir ve aynı zamanda bir Web Harita Hizmeti istemcisidir. Geçtiğimiz günlerde Google, Google Earth'ün artık dünyanın yüzde 98'inden fazlasını kapsadığını ve 10 milyon mil uzunluğunda Street View görüntüsü yakaladığını, bu mesafenin dünyanın çevresini 400 defadan fazla dolaşabilecek bir mesafe olduğunu açıkladı. Google Earth, Earth navigasyonunun yanı sıra, masaüstü uygulaması aracılığıyla bir dizi başka araç da sağlar. Ay ve Mars için ek kürelerin yanı sıra gece gökyüzünü görüntülemeye yönelik bir araç da mevcuttur. Bir uçuş simülatörü oyunu da dahildir. Diğer özellikler, kullanıcıların Panoramio'ya yüklenen çeşitli yerlerden fotoğrafları, bazı konumlarda Wikipedia tarafından sağlanan bilgileri ve Sokak Görünümü görüntülerini görüntülemesine olanak tanır. Google Earth'ün web tabanlı sürümü, genellikle bilim insanları ve belgeselciler tarafından sunulan, program içi turları periyodik olarak ekleyen bir özellik olan Voyager'ı da içerir. Google Earth, bazıları tarafından mahremiyete ve ulusal güvenliğe yönelik bir tehdit olarak görüldü ve bu da programın birçok ülkede yasaklanmasına yol açtı. Bazı ülkeler, Google'ın uydu görüntülerinde genellikle askeri tesislerin bulunduğu belirli alanların gizlenmesini talep etti.

Web Sitesi: google.com

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