Ülke genelinde 400'den fazla şehirde harita tarama, adres sorgulama, ilgi çekici nokta arama, otobüs transferi, sürüş navigasyonu, otobüs güzergahı ve site sorgulama gibi birçok hizmet sağlar. Tencent Haritalar, Tencent tarafından sağlanan, uydu görüntüleri, sokak haritaları, sokak görünümü ve tarihi görünüm perspektiflerinin yanı sıra yürüyerek, arabayla veya toplu taşıma ile seyahat için rota planlayıcı gibi işlevler sunan bir masaüstü ve web haritalama hizmeti uygulaması ve teknolojisidir. .

Web Sitesi: map.qq.com

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