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Promolta.com self-servis bir video dağıtım platformudur. Promolta'nın tescilli teknolojisi, videolarınızı hedeflenen bloglara, sitelere, oyunlara, uygulamalara ve sosyal ağlara dağıtır.

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