Chartbeat, küresel yayıncılara veri ve analiz sağlayan bir teknoloji şirketidir. Şirket 2009 yılında kurulmuştur ve merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunmaktadır. Hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketi, izleyici etkileşimi ve sadakat ölçümlerinden para kazanmak amacıyla kullanıcıları izlemek ve böylece Web sitelerinde yayınlayacak ve tanıtacak içerik hakkında kararlar alabilmek amacıyla yayıncıların, medya şirketlerinin ve haber kuruluşlarının web sitelerine kod entegre ediyor. . Ağustos 2010'da şirket, Betaworks'ten ayrı bir varlık olarak ayrıldı. Chartbeat, gerçek zamanlı veriler için Google Analytics'e alternatif olarak hem övüldü hem de eleştirildi.

Web Sitesi: chartbeat.com

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