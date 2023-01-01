WebCatalog

Chartbeat

Chartbeat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: chartbeat.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Chartbeat çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Chartbeat, küresel yayıncılara veri ve analiz sağlayan bir teknoloji şirketidir. Şirket 2009 yılında kurulmuştur ve merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunmaktadır. Hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketi, izleyici etkileşimi ve sadakat ölçümlerinden para kazanmak amacıyla kullanıcıları izlemek ve böylece Web sitelerinde yayınlayacak ve tanıtacak içerik hakkında kararlar alabilmek amacıyla yayıncıların, medya şirketlerinin ve haber kuruluşlarının web sitelerine kod entegre ediyor. . Ağustos 2010'da şirket, Betaworks'ten ayrı bir varlık olarak ayrıldı. Chartbeat, gerçek zamanlı veriler için Google Analytics'e alternatif olarak hem övüldü hem de eleştirildi.

Web Sitesi: chartbeat.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Chartbeat ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Trello

Trello

trello.com

Olo

Olo

olo.com

SocialFlow

SocialFlow

socialflow.com

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Outbrain

Outbrain

outbrain.com

Square

Square

squareup.com

Google AdMob

Google AdMob

admob.com

Tweetmonk

Tweetmonk

tweetmonk.com

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Sumo Logic

Sumo Logic

sumologic.com

Piwik PRO

Piwik PRO

piwik.pro

Numetric

Numetric

numetric.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası