Sumo Logic, Inc. güvenlik, operasyonlar ve BI kullanım senaryolarına odaklanan bulut tabanlı bir makine veri analitiği şirketidir. Gerçek zamanlı BT içgörüleri sunmak için makine tarafından oluşturulan büyük verilerden yararlanan günlük yönetimi ve analiz hizmetleri sağlar. Merkezi Redwood City, Kaliforniya'da bulunan Sumo Logic, Nisan 2010'da ArcSight emektarları Kumar Saurabh ve Christian Beedgen tarafından kuruldu ve Accel Partners, DFJ Growth, Greylock Partners, Institutional Venture Partners, Sequoia Capital, Sapphire Ventures, Sutter Hill Ventures'tan fon aldı. , melek yatırımcı Shlomo Kramer, Battery Ventures, Tiger Global Management ve Franklin Templeton. Mayıs 2019 itibarıyla şirket, toplam 345 milyon ABD doları tutarında VC fonu topladı. 17 Eylül 2020'de Sumo Logic, halka açık bir şirket olarak ilk halka arzında NASDAQ borsasına giriş yaptı.

Web Sitesi: sumologic.com

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