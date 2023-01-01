Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde FeedBurner çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Feedburner, Inc., öncelikle RSS beslemelerinden para kazanmak için, öncelikle bunlara hedefli reklamlar eklemek için kullanılan bir web beslemesi yönetim hizmetidir. 2004 yılında kuruldu ve 2007 yılında Google tarafından satın alındı.

Web Sitesi: feedburner.google.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, FeedBurner ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.