Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

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Shoptimised, ürün feed'i optimizasyonunuz üzerinde tam kontrol sağlayan bir feed yönetimi yazılımıdır. Web sitenizi değiştirmeden veya geliştiricinize güvenmeden birden fazla alışveriş feed'ini optimize etmenize ve düzenlemenize olanak tanır.

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