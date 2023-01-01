WebCatalog
Baserow

Baserow

baserow.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Baserow çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Açık kaynak kodsuz veritabanı ve Airtable alternatifi. Teknik deneyiminiz olmadan kendi çevrimiçi veritabanınızı oluşturun. Kullanıcı dostu, kodsuz aracımız, tarayıcınızdan ayrılmadan size bir geliştiricinin güçlerini sunar.

Web Sitesi: baserow.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Baserow ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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