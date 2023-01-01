WebCatalog
RustDesk Web

RustDesk Web

web.rustdesk.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde RustDesk Web çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Herkes için açık kaynak sanal/uzak masaüstü altyapısı! Açık kaynaklı TeamViewer alternatifi olan uzak masaüstü yazılımı, kutudan çıktığı gibi çalışır ve herhangi bir yapılandırma gerektirmez. Güvenlik konusunda hiçbir endişeniz olmadan verileriniz üzerinde tam kontrole sahip olursunuz. Halka açık buluşma/aktarma sunucumuzu veya kendi kendine barındırmayı kullanabilir veya kendi sunucunuzu yazabilirsiniz.

Web Sitesi: rustdesk.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, RustDesk Web ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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