RustDesk Web

Herkes için açık kaynak sanal/uzak masaüstü altyapısı! Açık kaynaklı TeamViewer alternatifi olan uzak masaüstü yazılımı, kutudan çıktığı gibi çalışır ve herhangi bir yapılandırma gerektirmez. Güvenlik konusunda hiçbir endişeniz olmadan verileriniz üzerinde tam kontrole sahip olursunuz. Halka açık buluşma/aktarma sunucumuzu veya kendi kendine barındırmayı kullanabilir veya kendi sunucunuzu yazabilirsiniz.

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