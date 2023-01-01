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RealVNC

RealVNC

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Web Sitesi: realvnc.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde RealVNC çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

RealVNC, uzaktan erişim yazılımı sağlayan bir şirkettir. Yazılım, başka bir bilgisayarın ekranını uzaktan kontrol etmek için Sanal Ağ Hesaplama (VNC) protokolüne yönelik bir sunucu (VNC Sunucusu) ve istemci (VNC Görüntüleyici) uygulamasından oluşur.

Web Sitesi: realvnc.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, RealVNC ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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