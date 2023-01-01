Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde RealVNC çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

RealVNC, uzaktan erişim yazılımı sağlayan bir şirkettir. Yazılım, başka bir bilgisayarın ekranını uzaktan kontrol etmek için Sanal Ağ Hesaplama (VNC) protokolüne yönelik bir sunucu (VNC Sunucusu) ve istemci (VNC Görüntüleyici) uygulamasından oluşur.

Web Sitesi: realvnc.com

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