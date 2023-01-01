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CDNetworks

CDNetworks

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Web Sitesi: cdnetworks.com

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2000 yılında kurulan CDNetworks, İnternet içeriği ve uygulamalarının dağıtımı için teknoloji, ağ altyapısı ve müşteri hizmetleri sağlayan tam hizmetli bir içerik dağıtım ağıdır (CDN). Şirket, özellikle Güney Amerika, Hindistan ve Çin dahil olmak üzere gelişmekte olan İnternet pazarlarına vurgu yaparak kendisini çok uluslu bir içerik dağıtım hizmetleri sağlayıcısı olarak konumlandırıyor. Şirketin içerik dağıtım ağı, beş kıtada 1.500 Varlık Noktasından (PoP) oluşmaktadır. Hizmetler arasında CDN, video hızlandırma, DDoS koruması, bulut depolama, bulut erişim güvenliği aracısı (CASB), web uygulaması güvenlik duvarı (WAF) ve bulut yük dengelemeli yönetilen DNS yer alır. Temel fark yaratan unsurlar arasında çok sayıda küresel PoP, Çin ve Rusya'da iyi ağ varlığı ve Forbes, Samsung ve Hyundai gibi yüksek profilli müşteriler yer alıyor. CDNetworks'ün ABD, Güney Kore, Çin, Japonya, İngiltere ve Singapur'da ofisleri bulunmaktadır. CDNetworks, 2018'de logo rengini mavi yeşilden çok renkli bir renge dönüştürdü ve "Hızlandır, Güvenli, Kontrol" sloganını ekledi. Genel merkez 2018 yılı sonunda Hong Kong'dan Singapur'a taşındı.

Web Sitesi: cdnetworks.com

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