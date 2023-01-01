WebCatalog

PagerDuty

PagerDuty

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: pagerduty.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde PagerDuty çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

PagerDuty, BT departmanlarına yönelik SaaS olay müdahale platformunda uzmanlaşmış bir Amerikan bulut bilişim şirketidir. 2018 itibarıyla şirket, girişim finansmanından 170 milyon doların üzerinde para topladı. Forbes tarafından "Cloud 100"ün yanı sıra USA Today'in 2018 yılında çeşitlilik açısından en iyi küçük ve orta ölçekli şirketler listesinde yer aldı. PagerDuty'nin genel merkezi San Francisco'da olup, Toronto, Atlanta, Birleşik Krallık'ta faaliyet göstermektedir. ve Avustralya. Platformu, müşterileri makine öğrenimi ve otomasyon aracılığıyla kesintiler ve kesintiler konusunda uyarmak için tasarlandı. Yazılım bağımsız bir hizmet olarak çalışır veya mevcut BT sistemlerine entegre edilebilir. Önemli müşteriler arasında GE, Vodafone, Box.com, Clover Network ve American Eagle Outfitters bulunmaktadır.

Web Sitesi: pagerduty.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, PagerDuty ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

BetterCloud

BetterCloud

bettercloud.com

Poll Everywhere

Poll Everywhere

polleverywhere.com

TravelPerk

TravelPerk

travelperk.com

Rackspace

Rackspace

rackspace.com

UPS

UPS

ups.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

TuneIn

TuneIn

tunein.com

A Cloud Guru

A Cloud Guru

acloudguru.com

Amazon

Amazon

Space

GameStop

GameStop

gamestop.com

Forbes

Forbes

forbes.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası