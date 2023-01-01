PagerDuty, BT departmanlarına yönelik SaaS olay müdahale platformunda uzmanlaşmış bir Amerikan bulut bilişim şirketidir. 2018 itibarıyla şirket, girişim finansmanından 170 milyon doların üzerinde para topladı. Forbes tarafından "Cloud 100"ün yanı sıra USA Today'in 2018 yılında çeşitlilik açısından en iyi küçük ve orta ölçekli şirketler listesinde yer aldı. PagerDuty'nin genel merkezi San Francisco'da olup, Toronto, Atlanta, Birleşik Krallık'ta faaliyet göstermektedir. ve Avustralya. Platformu, müşterileri makine öğrenimi ve otomasyon aracılığıyla kesintiler ve kesintiler konusunda uyarmak için tasarlandı. Yazılım bağımsız bir hizmet olarak çalışır veya mevcut BT sistemlerine entegre edilebilir. Önemli müşteriler arasında GE, Vodafone, Box.com, Clover Network ve American Eagle Outfitters bulunmaktadır.

Web Sitesi: pagerduty.com

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