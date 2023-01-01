Cloudflare, Inc., içerik dağıtım ağ hizmetleri, DDoS azaltma, İnternet güvenliği ve dağıtılmış alan adı sunucusu hizmetleri sağlayan bir Amerikan web altyapısı ve web sitesi güvenliği şirketidir. Cloudflare'in hizmetleri, bir web sitesinin ziyaretçisi ile Cloudflare kullanıcısının barındırma sağlayıcısı arasında yer alır ve web siteleri için ters proxy görevi görür. Cloudflare'in merkezi San Francisco'dadır. Cloudflare, ağı üzerinden dağıtılan içeriği izleme konusundaki isteksizliği nedeniyle birçok tartışmayla karşı karşıya kaldı; bu, ifade özgürlüğü ilkesine dayalı olarak savunduğu bir duruştur. Cloudflare, "yasalara uymaya devam edeceğini" ve "tüm müşterilere hizmet vereceğini" belirterek, "bizim asıl rolümüzün İnternet sansürü olmadığını" açıkladı. Bu tartışmalar, Cloudflare'in içerik tarafsızlığı politikasını ve daha sonra hizmetlerinin, The Daily Stormer ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çok sayıda toplu silahlı saldırı ve Yeni Zelanda'daki Christchurch cami saldırılarıyla bağlantılı bir görüntü panosu olan 8chan dahil olmak üzere çok sayıda çekişmeli web sitesi tarafından kullanılmasını içeriyordu. Cloudflare, kamuoyunun baskısı altında 2017'de The Daily Stormer'a ve 2019 El Paso saldırısının ardından 8chan'a olan hizmetleri sonlandırdı.

Web Sitesi: cloudflare.com

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