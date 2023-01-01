Chrome Uzaktan Masaüstü, Google tarafından geliştirilen ve bir kullanıcının Google tarafından geliştirilen ve resmi olmayan bir şekilde "Chromoting" adı verilen özel bir protokol aracılığıyla başka bir bilgisayarı uzaktan kontrol etmesine olanak tanıyan bir uzak masaüstü yazılım aracıdır. Klavye ve fare olaylarını bir bilgisayardan diğerine iletir, grafik ekran güncellemelerini diğer yönde bir ağ üzerinden geri aktarır. Dolayısıyla bu özellik, ana bilgisayar için bir sunucu bileşeninden ve uzak bilgisayara erişen bilgisayardaki bir istemci bileşeninden oluşur.

Web Sitesi: google.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Chrome Remote Deskto‪p ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.