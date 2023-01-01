WebCatalog
Zimbra

Zimbra

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Web Sitesi: zimbra.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zimbra çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Zimbra, mesajlaşma ve işbirliği için açık kaynaklı sunucu ve istemci yazılımı sağlar. Daha fazlasını öğrenmek için https://www.zimbra.com adresini ziyaret edin.

Web Sitesi: zimbra.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zimbra ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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