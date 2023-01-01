Önde gelen açık kaynaklı otomasyon sunucusu Jenkins, herhangi bir projenin oluşturulmasını, dağıtılmasını ve otomatikleştirilmesini desteklemek için yüzlerce eklenti sağlar.

Web Sitesi: jenkins.io

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