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OpenStack

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Web Sitesi: openstack.org

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde OpenStack çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

OpenStack, açık kaynaklı bir bulut bilişim altyapı yazılımı projesidir ve dünyadaki en aktif üç açık kaynak projesinden biridir.

Web Sitesi: openstack.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, OpenStack ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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