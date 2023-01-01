WebCatalog
Splashtop

Splashtop

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Web Sitesi: splashtop.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Splashtop çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Splashtop, Splashtop Inc. tarafından geliştirilen bir uzak masaüstü yazılımı ve uzaktan destek yazılımı ailesidir. Splashtop, kullanıcıların masaüstü ve mobil cihazlardan bilgisayarlara uzaktan erişmesine veya uzaktan destek vermesine olanak tanır. Splashtop işletmeler, BT desteği ve yardım masaları, MSP'ler ve eğitim kurumları için uzaktan bilgisayar erişimine olanak tanır.

Web Sitesi: splashtop.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Splashtop ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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