Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Splashtop, Splashtop Inc. tarafından geliştirilen bir uzak masaüstü yazılımı ve uzaktan destek yazılımı ailesidir. Splashtop, kullanıcıların masaüstü ve mobil cihazlardan bilgisayarlara uzaktan erişmesine veya uzaktan destek vermesine olanak tanır. Splashtop işletmeler, BT desteği ve yardım masaları, MSP'ler ve eğitim kurumları için uzaktan bilgisayar erişimine olanak tanır.

Web Sitesi: splashtop.com

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