WebCatalog
Pronto

Pronto

pronto.io

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pronto çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Her Kayıt Önemlidir. Pronto'nun misyonu, üniversiteye girişten mezuniyete ve ötesine kadar tüm yolculukları boyunca öğrencilerle bağlantı kurarak ve onların ilgisini çekerek kurumların öğrencileri işe almasına ve elde tutmasına yardımcı olmaktır. Pronto tüm kampüsünüzü birbirine bağlayarak öğrencilere doğrudan mobil cihazlarından öğretim üyelerine, sınıf arkadaşlarına ve kurumsal destek hizmetlerine benzeri görülmemiş bir erişim sağlar. Pronto ile kampüsünüzü bugün bir topluluğa dönüştürün.

Web Sitesi: pronto.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pronto ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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