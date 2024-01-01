WebCatalog

Coolify

Coolify

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: coolify.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Coolify çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Coolify: Açık kaynaklı ve kendi kendine barındırılabilen bir Heroku / Netlify / Vercel alternatifi

Web Sitesi: coolify.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Coolify ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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