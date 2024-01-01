Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Coolify çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Coolify: Açık kaynaklı ve kendi kendine barındırılabilen bir Heroku / Netlify / Vercel alternatifi

Web Sitesi: coolify.io

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