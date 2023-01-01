Postgres HTAP Platformu. Postgres'in işlemsel ve analitik iş yüklerini koordine edin. Açık kaynaklı Snowflake alternatifi. Sütun odaklı Postgres'te milyarlarca satırı anında sorgulayın.

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