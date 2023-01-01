Tamamen yönetilen TiDB Hizmeti. Tamamen yönetilen bir hizmette TiDB veritabanlarının devasa ölçeğine ve esnekliğine sahip olun. TiDB (/’taɪdiːbi:/, "Ti", Titanyum anlamına gelir), Hibrit İşlemsel ve Analitik İşleme (HTAP) iş yüklerini destekleyen açık kaynaklı, dağıtılmış bir NewSQL veritabanıdır. MySQL uyumludur ve yatay ölçeklenebilirlik, güçlü tutarlılık ve yüksek kullanılabilirlik özelliklerine sahiptir. TiDB şirket içinde veya bulutta dağıtılabilir.

Web Sitesi: pingcap.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TiDB Cloud ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.