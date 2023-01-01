WebCatalog
TiDB Cloud

TiDB Cloud

tidbcloud.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TiDB Cloud çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tamamen yönetilen TiDB Hizmeti. Tamamen yönetilen bir hizmette TiDB veritabanlarının devasa ölçeğine ve esnekliğine sahip olun. TiDB (/’taɪdiːbi:/, "Ti", Titanyum anlamına gelir), Hibrit İşlemsel ve Analitik İşleme (HTAP) iş yüklerini destekleyen açık kaynaklı, dağıtılmış bir NewSQL veritabanıdır. MySQL uyumludur ve yatay ölçeklenebilirlik, güçlü tutarlılık ve yüksek kullanılabilirlik özelliklerine sahiptir. TiDB şirket içinde veya bulutta dağıtılabilir.

Web Sitesi: pingcap.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TiDB Cloud ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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