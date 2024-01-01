Turso, SQLite'ın Açık Katkı çatalı olan libSQL tarafından desteklenen Açık Kaynaklı dağıtılmış bir veritabanıdır. Turso ücretsiz olarak cömert bir 500 veritabanı sunuyor ve aylık 29 dolardan başlayan ücretli planlarda ödenekler katlanarak artıyor. Bu, Turso'nun çok kiracılı/kullanıcı başına veritabanlarını kutudan çıktığı gibi desteklediği ve dünyanın herhangi bir yerinde, Edge bilişimizin yanında ve hatta kendi altyapınızın içinde uygun ölçekte kolay çoğaltmayı desteklediği anlamına gelir.

Web Sitesi: turso.tech

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