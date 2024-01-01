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Turso

Turso

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Web Sitesi: turso.tech

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Turso çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Turso, SQLite'ın Açık Katkı çatalı olan libSQL tarafından desteklenen Açık Kaynaklı dağıtılmış bir veritabanıdır. Turso ücretsiz olarak cömert bir 500 veritabanı sunuyor ve aylık 29 dolardan başlayan ücretli planlarda ödenekler katlanarak artıyor. Bu, Turso'nun çok kiracılı/kullanıcı başına veritabanlarını kutudan çıktığı gibi desteklediği ve dünyanın herhangi bir yerinde, Edge bilişimizin yanında ve hatta kendi altyapınızın içinde uygun ölçekte kolay çoğaltmayı desteklediği anlamına gelir.

Web Sitesi: turso.tech

Yasal Uyarı: WebCatalog, Turso ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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