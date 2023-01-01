Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Fauna, size güvenli, web tabanlı bir API olarak sunulan esnek, geliştirici dostu, işlemsel bir veritabanıdır. Bir daha asla veritabanı sağlama, bakım, ölçeklendirme, parçalama, çoğaltma veya doğruluk konusunda endişelenmeyin.

Web Sitesi: fauna.com

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