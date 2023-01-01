HarperDB
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Web Sitesi: harperdb.io
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde HarperDB çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
HarperDB's global application platform simplifies development with one package that includes a lightning-fast database, embedded API server, and real-time global data replication. Deploy from cloud to edge to on-prem.
Web Sitesi: harperdb.io
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