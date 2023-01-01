Herkes için yönetilen izinler veritabanı İzinler basit görünebilir, ancak mevcut bir uygulamayı veya ilişkisel veritabanını güvenli, performanslı, esnek bir yetkilendirme sistemine dönüştürmek öyle değildir. Authzed, uygulama izinlerini tek bir yerde saklamanıza, sorgulamanıza ve doğrulamanıza olanak tanır.

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