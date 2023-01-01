WebCatalog
Authzed

Authzed

authzed.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Authzed çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Herkes için yönetilen izinler veritabanı İzinler basit görünebilir, ancak mevcut bir uygulamayı veya ilişkisel veritabanını güvenli, performanslı, esnek bir yetkilendirme sistemine dönüştürmek öyle değildir. Authzed, uygulama izinlerini tek bir yerde saklamanıza, sorgulamanıza ve doğrulamanıza olanak tanır.

Web Sitesi: authzed.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Authzed ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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