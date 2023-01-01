PASconcept, yöneticiler, çalışanlar, alt danışmanlar ve müşteriler arasındaki etkileşimi kolaylaştırmak isteyen mimarlık ve mühendislik firmaları için her şey dahil bir yönetim sistemi sağlamak üzere tasarlanmış web tabanlı bir uygulamadır.

Web Sitesi: pasconcept.com

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