WebCatalog
Ordway

Ordway

app.ordwaylabs.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Ordway çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İşletmelerin ölçeklendirilmesine yönelik, şirketlerin ürünleri fiyatlandırma, fatura gönderme, ödeme toplama ve geliri kabul etme yöntemlerini basitleştiren faturalandırma ve gelir otomasyon platformu. KOBİ pazarı için tasarlanan bulut tabanlı platform, alacak hesapları ve gelir tanıma işlevlerindeki manuel geçici çözümleri ortadan kaldırır ve bir uygulama/CRM ile muhasebe sistemi arasında yer alır. REST API öncelikli metodoloji, mevcut sistemlerle entegrasyonun mühendislik ekiplerine en az etkiyle gerçekleştirilebileceği anlamına gelir.

Web Sitesi: ordwaylabs.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ordway ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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