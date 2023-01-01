İşletmelerin ölçeklendirilmesine yönelik, şirketlerin ürünleri fiyatlandırma, fatura gönderme, ödeme toplama ve geliri kabul etme yöntemlerini basitleştiren faturalandırma ve gelir otomasyon platformu. KOBİ pazarı için tasarlanan bulut tabanlı platform, alacak hesapları ve gelir tanıma işlevlerindeki manuel geçici çözümleri ortadan kaldırır ve bir uygulama/CRM ile muhasebe sistemi arasında yer alır. REST API öncelikli metodoloji, mevcut sistemlerle entegrasyonun mühendislik ekiplerine en az etkiyle gerçekleştirilebileceği anlamına gelir.

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