ManageMart bulut muhasebe yazılımı işletmeler için en güçlü çözüm. Hesap yönetimi (faturalar ve tahminler) oluşturma/kaldırma/düzenleme/gönderme. Gider takibi. Çevrimiçi müşteri faturalandırması (ödeme sistemlerinden en az birinin kullanılması şartıyla: Stripe, PayPal veya Square) Tam raporlama: Gelir/Gider beyanı, Vergi raporu. İşletmeler için Hepsi Bir Arada ManageMart ayrıca şunları içerir: CRM, Personel, Ekipman, planlama yönetimi yazılımı.

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