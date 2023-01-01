WebCatalog
ManageMart

ManageMart

sunrise.managemart.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ManageMart çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

ManageMart bulut muhasebe yazılımı işletmeler için en güçlü çözüm. Hesap yönetimi (faturalar ve tahminler) oluşturma/kaldırma/düzenleme/gönderme. Gider takibi. Çevrimiçi müşteri faturalandırması (ödeme sistemlerinden en az birinin kullanılması şartıyla: Stripe, PayPal veya Square) Tam raporlama: Gelir/Gider beyanı, Vergi raporu. İşletmeler için Hepsi Bir Arada ManageMart ayrıca şunları içerir: CRM, Personel, Ekipman, planlama yönetimi yazılımı.

Web Sitesi: sunrise.managemart.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ManageMart ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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