Peyzaj İş Yazılımı - Müşterileri Yönetin (CRM), Tahmin Oluşturun, Fatura Oluşturun, Faturaları E-postayla Gönderin, Ekipmanı Takip Edin, İşleri Planlayın, Giderleri Yönetin, Ödemeleri Takip Edin, Kimyasal Uygulamaları Takip Edin, Çalışanları Yönetin, Faturalandırma, Uydu Görüntülerini Kullanarak Parti Büyüklüğünü Ölçme, Kar Küreme, Kar Temizleme, Zaman Saati, Zaman Çizelgeleri, Giriş/Çıkış Saati ve daha fazlası... Üstelik ücretsiz!

Web Sitesi: yardbook.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Yardbook ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.