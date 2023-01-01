WebCatalog
Yardbook

Yardbook

yardbook.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Yardbook çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Peyzaj İş Yazılımı - Müşterileri Yönetin (CRM), Tahmin Oluşturun, Fatura Oluşturun, Faturaları E-postayla Gönderin, Ekipmanı Takip Edin, İşleri Planlayın, Giderleri Yönetin, Ödemeleri Takip Edin, Kimyasal Uygulamaları Takip Edin, Çalışanları Yönetin, Faturalandırma, Uydu Görüntülerini Kullanarak Parti Büyüklüğünü Ölçme, Kar Küreme, Kar Temizleme, Zaman Saati, Zaman Çizelgeleri, Giriş/Çıkış Saati ve daha fazlası... Üstelik ücretsiz!

Web Sitesi: yardbook.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Yardbook ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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