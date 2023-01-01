WebCatalog
Osome

Osome

my.osome.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Osome çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sizi manuel muhasebeden kurtarıyor, e-ticaretin karmaşıklığını çözüyor ve şirket kuruyoruz. Siz işinizi büyütürken uzmanlarımızın faturalar, raporlar ve vergilerle ilgilenmesine izin verin

Web Sitesi: my.osome.com

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