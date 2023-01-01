WebCatalog
Transformify Employer

Transformify Employer

transformify.org

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Transformify Employer çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Transformify, şirketlerin danışmanlara ve serbest çalışanlara kaynak sağlamasına, yönetmesine ve ödeme yapmasına yardımcı olmak için oluşturulmuş bir serbest çalışan yönetim sistemidir (FMS).

Web Sitesi: transformify.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Transformify Employer ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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