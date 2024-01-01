Brandle, şirketlerin markalarının özelliklerini, kimliklerini ve web üzerindeki ve Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, VK ve daha fazlasını içeren tüm önemli sosyal ağlardaki ilişkilerini yönetmeleri için kapsamlı bir sistem sağlamaya kendini adamıştır. Sosyal medya yönetişimi ve web varlığı yönetimi için güvenilir bir kaynak olmak ve her işletmenin markalarını yönetmesine, güvence altına almasına ve korumasına yardımcı olacak işlevsellik sağlamak Brandle'ın misyonudur.

Kategoriler :

Web Sitesi: brandle.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, Brandle ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.