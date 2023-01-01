Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Socialbakers, Socialbakers Suite adında bir hizmet olarak pazarlama yazılımı platformu sunan, yapay zeka destekli küresel bir sosyal medya pazarlama şirketidir. McDonald's, L'Oreal ve Desigual gibi markalar tarafından Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google+, VK ve Pinterest'te sosyal medya pazarlaması için kullanılıyor.

Web Sitesi: socialbakers.com

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