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Socialbakers

Socialbakers

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Web Sitesi: socialbakers.com

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Socialbakers, Socialbakers Suite adında bir hizmet olarak pazarlama yazılımı platformu sunan, yapay zeka destekli küresel bir sosyal medya pazarlama şirketidir. McDonald's, L'Oreal ve Desigual gibi markalar tarafından Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google+, VK ve Pinterest'te sosyal medya pazarlaması için kullanılıyor.

Web Sitesi: socialbakers.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Socialbakers ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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