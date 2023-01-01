WebCatalog
Planfix

Planfix

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Web Sitesi: planfix.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Planfix çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Planfix, insanların ortak çalışmasını organize etmeye ve yönetmeye yardımcı olur. Müşterilerimiz Planfix'i CRM, kontrol odası ve teknik destek sistemi olarak kullanıyor, onun yardımıyla şirketleri yönetiyor, görevleri veriyor ve kontrol ediyor, proje faaliyetlerini yürütüyor, kaynak muhasebesi ve finansal planlama yapıyor.

Web Sitesi: planfix.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Planfix ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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