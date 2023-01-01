Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Planfix, insanların ortak çalışmasını organize etmeye ve yönetmeye yardımcı olur. Müşterilerimiz Planfix'i CRM, kontrol odası ve teknik destek sistemi olarak kullanıyor, onun yardımıyla şirketleri yönetiyor, görevleri veriyor ve kontrol ediyor, proje faaliyetlerini yürütüyor, kaynak muhasebesi ve finansal planlama yapıyor.

Web Sitesi: planfix.com

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