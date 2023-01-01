Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Upnify CRM, profesyonel satış görevlileri tarafından tasarlanmış bir satış sistemidir. Upnify'ın otomatikleştirilmiş araçları ve raporları sayesinde, satış yöneticilerinin takipler, çağrılar, ziyaretler gibi faaliyetlerini kontrol ederek yanıt hızınızı artırabilecek ve takip kalıplarınızı güçlendirebileceksiniz. , video konferanslar, fiyat teklifleri, e-postalar, WhatsApp, sms vb. Unify CRM ile satış sürecinizin kontrolünü elinize alın ve daha fazla satış yapın.

Web Sitesi: upnify.com

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