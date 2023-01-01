WebCatalog
The Smart Designer

The Smart Designer

login.thesmartdesigner.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde The Smart Designer çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Smart Designer, iç tasarım firmaları için DesignSmart adı verilen bir proje yönetim sistemi sunar. Müşteriler, ihtiyaç duydukları şekilde çalışacak şekilde özelleştirebilirler ve DesignSmart, QuickBooks Online, Pro ve Kurumsal muhasebe sistemlerine bağlantı kurabilirler.

Web Sitesi: thesmartdesigner.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, The Smart Designer ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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