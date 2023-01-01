Bütçesini kontrol altında tutmak ve projesini takip etmek isteyen KOBİ'lere yönelik proje yönetimi ve CRM yazılımı. Geliştirme ve Barındırma Almanya'dadır, yazılım GDPR'ye uygundur.

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