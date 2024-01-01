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Stacksync

Stacksync

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Web Sitesi: stacksync.cloud

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Stacksync çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Stacksync powers real-time and bidirectional data synchronization between CRMs (e.g. Salesforce, Hubspot or SAP) and databases (e.g. Postgres, Google BigQuery,...). Edits made in your CRM will instantly update in your Database, and vice-versa. To set up a sync, users simply have to connect the two chosen apps in one click and select the tables they want to sync, no-code! Stacksync reduces implementation delays from months to minutes for CRM integration projects and removes all the complexity behind CRM new feature development. We show a 90% improvement on delivery time and budget.

Web Sitesi: stacksync.cloud

Yasal Uyarı: WebCatalog, Stacksync ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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