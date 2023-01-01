WebCatalog

Backlog

Backlog

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Web Sitesi: backlog.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Backlog çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Backlog, tüm ekibiniz için hepsi bir arada proje yönetimi yazılımınızdır. Sorun izleme, Git barındırma ve sürüm kontrolü ve Wiki.

Web Sitesi: backlog.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Backlog ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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