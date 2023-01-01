WebCatalog
Sorted

Sorted

app.getsorted.de

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sorted çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sorted, vergi raporlarınızı kolayca hazırlayıp göndermenize yardımcı olarak bir muhasebeci için maliyetlerinizi önemli ölçüde azaltır. Sorted, özellikle serbest çalışanlar için oluşturulmuştur ve bir serbest çalışanın vergi raporlarını hazırlamak için ihtiyaç duyduğu tüm rehberliğe sahiptir. Sorted, profesyonel yardıma veya rehberliğe ihtiyacınız varsa sizi platformdaki sertifikalı vergi danışmanlarıyla buluşturur. Bir vergi danışmanıyla görüşme/görüntülü görüşme planlayabilir veya sorunuzu sohbet yoluyla sorabilirsiniz.

Web Sitesi: getsorted.de

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sorted ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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