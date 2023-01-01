WebCatalog
Deventials

Deventials

deventials.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Deventials çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Geliştirici için Tek Noktadan destek. Deventials, basit ve kullanımı kolay bir arayüze sahip çeşitli web geliştirme araçlarını içeren bir web uygulamasıdır Tüm bu araçlar, oynayabileceğiniz ve işinizi kısa sürede tamamlayabileceğiniz tek bir yerde muhafaza edilir. Tüm uygulamalar tarayıcıda yerel olarak çalıştırılır ve verileriniz güvendedir.

Web Sitesi: deventials.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Deventials ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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