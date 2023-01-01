Sunucusuz Postgres. Çoklu bulut, Postgres'i cömert bir ücretsiz katmanla tam olarak yönetti. Otomatik ölçeklendirme, dallanma ve sınırsız depolama sunmak için depolama ve bilgi işlemi ayırdık.

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