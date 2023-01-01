WebCatalog
MinIO

MinIO

min.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MinIO çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Çoklu Bulut Nesne Depolama. MinIO, yüksek performanslı, S3 uyumlu nesne depolama olanağı sunar. Yerli Kubernetes, MinIO her halka açık alanda kullanılabilen tek nesne depolama paketidir bulut, tüm Kubernetes dağıtımları, özel bulut ve uç. MinIO yazılım tanımlıdır ve GNU AGPL v3 kapsamında %100 açık kaynaktır.

Web Sitesi: min.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, MinIO ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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