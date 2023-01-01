Çoklu Bulut Nesne Depolama. MinIO, yüksek performanslı, S3 uyumlu nesne depolama olanağı sunar. Yerli Kubernetes, MinIO her halka açık alanda kullanılabilen tek nesne depolama paketidir bulut, tüm Kubernetes dağıtımları, özel bulut ve uç. MinIO yazılım tanımlıdır ve GNU AGPL v3 kapsamında %100 açık kaynaktır.

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