Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Panoptica çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Panoptica, güvenliği bulutta yerel uygulama geliştirme döngüsünün her aşamasına entegre ederek Kubernetes'i, konteynerleri, API'leri ve sunucusuz işlevleri korur.

Web Sitesi: panoptica.app

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