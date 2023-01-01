WebCatalog
Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Aqua Security çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Aqua Security, uygulama yaşam döngüsü boyunca bulut yerel saldırılarını durdurur ve bunu garanti eden 1 milyon ABD doları tutarında Bulut Yerel Koruma Garantisine sahip tek şirkettir. Bulutta yerel güvenliğin öncüsü olan Aqua, müşterilerin işletmelerinin geleceğini inşa ederken riskleri azaltmalarına yardımcı oluyor. Aqua Platform, koddan buluta ve geriye doğru uygulama yaşam döngüsünü koruyan, sektörün en entegre Bulut Yerel Uygulama Koruma Platformu'dur (CNAPP). 2015 yılında kurulan Aqua'nın genel merkezi Boston, MA ve Ramat Gan, IL'de olup 40'tan fazla ülkede Fortune 1000 müşterisi bulunmaktadır.

Web Sitesi: aquasec.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Aqua Security ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Panoptica

Panoptica

panoptica.app

Fastly

Fastly

fastly.com

McAfee MVISION Cloud

McAfee MVISION Cloud

mcafee.com

IDX

IDX

idx.us

Eufy Security

Eufy Security

eufy.com

HornetSecurity

HornetSecurity

hornetsecurity.com

Infichat

Infichat

infichat.co

Imperva

Imperva

imperva.com

WePay

WePay

wepay.com

Deno US

Deno US

devo.com

Stackify

Stackify

stackify.com

GrowSurf

GrowSurf

growsurf.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası