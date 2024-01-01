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Spikerz

Spikerz

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Web Sitesi: spikerz.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Spikerz, içerik yaratıcıları, işletmeler ve kuruluşlar için sosyal medya koruması sağlar. Spikerz olarak biz, sosyal medya hesaplarını korumanın günümüzde kritik bir görev haline geldiğine inanıyoruz. Ne yazık ki, hiç kimse tamamen bu kanallara bağımlı olan işletmelere yardımcı olmuyorken, bilgisayar korsanlığı, yasaklama ve hesap kayıpları artmaya devam ediyor. Kapsamlı koruma sunduğumuz alanlar şunlardır: * Bilgisayar Korsanlığı ve Siber Saldırılar * Platform Yasaklamaları ve Askıya Almalar * Kimlik hırsızlığı ve Kimliğe Bürünme * Bot ve Sahte Takipçi Saldırıları * Shadowban ve Platform Koşulları İhlalleri * Kimlik Avı Saldırıları ve Dolandırıcılıklar

Kategoriler:

Productivity
Diğer Sosyal Medya Yazılımları

Web Sitesi: spikerz.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Spikerz ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Bio Link

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Mandiant

mandiant.com

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Brand2Social

brand2social.com

Upinion

Upinion

upinion.com

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Imperva

imperva.com

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