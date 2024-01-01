Spikerz, içerik yaratıcıları, işletmeler ve kuruluşlar için sosyal medya koruması sağlar. Spikerz olarak biz, sosyal medya hesaplarını korumanın günümüzde kritik bir görev haline geldiğine inanıyoruz. Ne yazık ki, hiç kimse tamamen bu kanallara bağımlı olan işletmelere yardımcı olmuyorken, bilgisayar korsanlığı, yasaklama ve hesap kayıpları artmaya devam ediyor. Kapsamlı koruma sunduğumuz alanlar şunlardır: * Bilgisayar Korsanlığı ve Siber Saldırılar * Platform Yasaklamaları ve Askıya Almalar * Kimlik hırsızlığı ve Kimliğe Bürünme * Bot ve Sahte Takipçi Saldırıları * Shadowban ve Platform Koşulları İhlalleri * Kimlik Avı Saldırıları ve Dolandırıcılıklar

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