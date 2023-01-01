WebCatalog
Cohesity

Cohesity

my.cohesity.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Cohesity çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Cohesity'nin yeni nesil veri yönetimiyle toplu veri parçalanmasını ortadan kaldırın. Yedeklemeyle başlayın, anında kurtarma elde edin. Bugün daha fazlasını öğrenin.

Web Sitesi: cohesity.com

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