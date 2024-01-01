Alcion

Alcion

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Web Sitesi: alcion.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Alcion çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Alcion, yapay zeka odaklı bir strateji kullanarak fidye yazılımlarına, kötü amaçlı yazılımlara, kazalara ve kesintilere karşı veri korumasını güvence altına alır. Alcion'un Hizmet Olarak Yedekleme platformu, Microsoft 365 verileri için benzersiz güvenliği zahmetsiz bir yönetim deneyimiyle birleştirerek müşterilerinizin verilerinin her zaman güvende olmasını ve operasyonlarınızın sorunsuz olmasını sağlar.

Web Sitesi: alcion.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Alcion ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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