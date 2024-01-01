Clumio, kuruluşların AWS'de veri korumasını basitleştirmesine yardımcı olur. Güvenli hava boşluklu SaaS çözümü, kuruluşların sıkı uyumluluk gereksinimlerini karşılamasını, verileri birkaç dakika içinde yedekleyip geri yüklemesini ve bulut depolama maliyetlerini optimize etmek için daha iyi görünürlük elde etmesini sağlar. Bulutta yerel bir SaaS çözümü olarak tasarlanan Clumio, Amazon S3 verilerini korumaya başlamak için herhangi bir yazılım veya donanım bileşeni dağıtımı gerektirmez. Müşterilerin AWS ortamlarını güvenli bir kimlik doğrulama yöntemiyle Clumio hizmetine bağlamaları yeterlidir. Veri sınıflandırması, belirli S3 nesnelerinin yedeklenmesine veya yedeklenmenin dışında bırakılmasına olanak tanıyan Clumio'nun Koruma Grubu işlevi aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Koruma Gruplarına küresel politikalar uygulanarak uyumluluk odaklı yedeklemeler oluşturulur ve ardından sezgisel raporlar ve proaktif uyarılar yoluyla izlenir. Amazon S3 için Clumio yedeklemeleri müşterinin AWS hesabının dışında depolanır, değiştirilemez ve silinemez. Sezgisel arama ve göz atma yetenekleri, klasörler ve AWS Bölgeleri genelinde hızlı ayrıntılı kurtarma gerçekleştirmeye yardımcı olur. Clumio yedeklemeleri, nesne sürümü oluşturma ve küçük dosya maliyetlerinden kaynaklanan ek yükleri ortadan kaldırarak maliyet açısından optimize edilmiştir.

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